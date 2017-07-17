Нетрезвый житель Новоуральска угнал автомобиль своего знакомого

Сообщается, что подозрительный водитель появился на территории одного из предприятий города за рулем автомобиля. Сторож заметил нетрезвый вид парня, и вызвал полицейских. Гражданин был задержан, поскольку документов на автомобиль у него не было.

Он рассказал, что захотел покататься на ТС, ключи от которого нашел в тот вечер. Оказалось, что их обронил его приятель. К приезду сотрудников полиции выяснилось, что о пропаже своего авто хозяин даже не подозревал.

Угонщик стал фигурантом уголовного дела по факту кражи. Ему грозит до пяти лет лишения свободы. Известно, что ранее он уже привлекался за подобное преступление, передает Наша газета.