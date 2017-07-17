Подозреваемый в убийстве сотрудницы банка из Екатеринбурга задержан и заключен под стражу

Подозреваемым в убийстве оказался 36-летний ранее судимый екатеринбуржец. Как рассказал он на допросе, с женщиной он познакомился в тот же день, когда было совершено преступление. Находясь в одной из квартир, между ними произошла ссора, в ходе которой злоумышленник убил Дарью Тягунову. После совершения преступления он вывез труп женщины на своей машине на Чусовское озеро.