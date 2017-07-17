Пьяные посетители устроили серию потасовок в баре в центре Нижнего Тагила после Дня металлурга (ФОТО)
Серия конфликтов с рукоприкладством произошла в баре на ул. Огаркова в центре Нижнего Тагила после празднования горожанами Дня металлурга.
По имеющейся на данный момент информации, виновником первого конфликта вечером 15 июня стал гость бара, злоупотребивший спиртным. Избавить других гостей от его присутствия смог только приезд сотрудников частного охранного предприятия (далее - ЧОП).
Перебравший гость позволил себе ор и оскорбления в сторону официантки, не хотел уходить и прекратить хамское поведение. Я так понимаю, он даже угрожал, раз вмешивались другие посетители. Вывести его уже смогли только сотрудники ЧОП рассказал журналистам TagilCity.ru владелец заведения Чингиз Шабанов.
Второй конфликт в тот же вечер стал массовым и закончился рукоприкладством.
Драку зачинила компания парней, которые позволили себе непристойное поведение по отношению к моим работникам. Они подрались с посетителями, которые заступились за моих официанток. Эту проблему тоже пришлось решать силами ЧОП и выводить целую компанию отметил Чингиз Шабанов.
Третий конфликт произошёл на улице около крыльца бара. Бдительные горожане сообщили о нём в полицию.
Конфликт произошёл на улице, у входа в бар. Там была драка с участием кого-то из гостей. В любом случае, это крайне неприятно и недопустимо в цивилизованном обществе закончил рассказ Чингиз Шабанов.
В полиции Нижнего Тагила подтвердили, что обеспокоенные горожане вызвали полицию из-за уличной драки у бара.
В ночное время дежурному поступил звонок о драке на ул. Огаркова. Туда незамедлительно был направлен ближайший наряд ППС. К моменту прибытия полицейских, информация не подтвердилась рассказали журналистам TagilCity.ru в пресс-группе УВД.
Специалисты по обеспечению безопасности массовых мероприятий отмечают, что именно в праздничные дни необходимо с особой тщательностью подходить к отбору гостей на входе в заведениях отдыха.
Даже если обычно заведение работает без дресс-кода и фейс-контроля, в дни массовых гуляний они критически необходимы. Более строгая фильтрация гостей на входе позволила бы избежать подобных ситуаций. Тогда неадекватное поведение выпивших лишнего горожан стало бы проблемой полиции, а не гостей и персонала бара рекомендовал в разговоре с журналистами TagilCity.ru заместитель руководителя службы безопасности одного из развлекательных заведений Нижнего Тагила.
Фото: комментарий руководства бара в социальных сетях.
© Павел Щербина, TagilCity.ru