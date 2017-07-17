Пьяный мужчина из Челябинской области взял в заложники и чуть не зарезал ножом годовалого ребенка

15 июля, около 21 часа, в поселке Воздвиженка Челябинской области произошел инцидент. Во время бытового конфликта со своей сожительницей 26-летний мужчина схватил годовалого младенца и стал угрожать ребенку кухонным ножом.

Злоумышленник находился в состоянии алкогольного опьянения. Женщина немедленно позвонила в полицию. На место ЧП выехал наряд. Трагедии удалось избежать благодаря слаженным действиям сотрудников полиции. При этом пришлось применить оружие, выстрелив из табельного пистолета в воздух. Ребенок был вызволен из рук злоумышленника.

Его жизни ничего не угрожает, ранений малыш не получил. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». Подозреваемый задержан, сообщает РИА «Новости».