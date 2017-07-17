ВАЗ-2109 с нетрезвым водителем перевернулся на ж/д путях в Екатеринбурге (ФОТО, ВИДЕО)
17 июля 2017, 08:00Происшествия
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Вечером в минувшее воскресенье в Екатеринбурге на Химмаше произошло ДТП.
Сюжеты: Екатеринбург
Около шести часов вечера водитель на ВАЗ-2109 перевернулся на авто на ж/д переезде. Это спровоцировало большую автомобильную пробку.
Очевидцы рассказали, что из автомобиля вылезли двое мужчин, на первый взгляд, они были пьяны.
Работница переезда пыталась своими силами регулировать дорожное движение, передает E1.ru. В аварии никто не пострадал.
Фото и видео: E1.ru
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