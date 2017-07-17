ВАЗ-2109 с нетрезвым водителем перевернулся на ж/д путях в Екатеринбурге (ФОТО, ВИДЕО)

Около шести часов вечера водитель на ВАЗ-2109 перевернулся на авто на ж/д переезде . Это спровоцировало большую автомобильную пробку.

Очевидцы рассказали, что из автомобиля вылезли двое мужчин, на первый взгляд, они были пьяны.