Водитель-новичок врезался в электровоз на железнодорожном переезде в Свердловской области (ВИДЕО)
17 июля 2017, 19:35Происшествия
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Легковой автомобиль выехал на красный цвет светофора и протаранил поезд. За рулём находился мужчина с водительским стажем полтора месяца.
Сюжеты: Нижний Тагил, Екатеринбург
Авария произошла 17 июля в городе Сухой Лог Свердловской области. 37-летний мужчина с водительским стажем 1,5 месяца проигнорировал красный цвет светофора и выехал на железнодорожный переезд, протаранив локомотив грузового поезда. В машине помимо мужчины находились его жена и сын.
В результате аварии все члены семьи получили травмы. Водитель сломал голень, жена ушибла грудную клетку, сын получил тупую травму живота. Пострадавшие госпитализированы, обстоятельства произошедшего выясняют сотрудники ГИБДД, сообщает URA.ru.
Видео: URA.ru
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