Челябинка пыталась продать девственность 13-летней девочки

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В Москве вынесен приговор 35-летней жительнице Челябинска, которая пыталась продать девственность 13-летней дочери подруги за 1,5 млн рублей.
Осужденная и мать несовершеннолетней девочки являются проститутками. В начале 2018 года, приехав в Москву, они пытались заработать на девочке, продав ее девственность за 1,5 млн рублей. На связь с женщинам вышел подставной клиент — оперативник.
Суд признал женщину виновной по статье УК РФ «Торговля людьми, совершенная в отношении несовершеннолетнего, находящегося в беспомощном состоянии» и назначил ей 3,5 года лишения свободы в колонии общего режима, сообщает Ura.ru.
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