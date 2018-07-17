Месячный младенец скончался в поселке под Серовом

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В поселке Марсяты под Серовом в Свердловской области при неизвестных обстоятельствах скончался месячный младенец.
Источник: «Серов-Глобус»
Информация в СМИ поступила от местных жителей. Они рассказали, что это была девочка, которой с рождения едва исполнился месяц.
Факт произошедшей трагедии подтвердили в Серовском межрайонном следственном отделе СК РФ по Свердловской области. Однако подробностей случившегося специалисты не называют. Официального комментария нет.
Известно, что в семье, где скончался младенец, воспитываются еще несколько ребят.
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