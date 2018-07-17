Месячный младенец скончался в поселке под Серовом

Информация в СМИ поступила от местных жителей. Они рассказали, что это была девочка, которой с рождения едва исполнился месяц.

Факт произошедшей трагедии подтвердили в Серовском межрайонном следственном отделе СК РФ по Свердловской области. Однако подробностей случившегося специалисты не называют. Официального комментария нет.