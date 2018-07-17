Шахтеры эвакуированы в поселке Калья из-за прорыва русла реки

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16 июля в поселке Калья Свердловской области прорвало бетонное русло реки. После этого в населенном пункте начались перебои с водоснабжением, а местные жители раскупили в магазинах всю питьевую воду.
В результате прорыва русла реки в поселке Калья вода стала проникать в почву. В связи с этим из находящихся рядом шахт экстренно эвакуировали рабочих.
После ЧП местные жители стали жаловаться, что холодная вода из-под крана стала бежать грязная и непригодная для питья. Из-за этого за короткий период в магазинах раскупили всю питьевую воду.
Когда будет исправлена ситуация - неизвестно, питьевую воду в магазинах раскупили. Также по городу проходит плановое отключение горячего водоснабжения. Как быть семьям с маленькими детьми?жалуются местные жители.
В администрации поселка Калья подтвердили, что в населенном пункте есть проблемы с холодным водоснабжением, пишет Ura.ru.
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