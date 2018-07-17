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Срок до 5 лет тюрьмы грозит жителю Пышмы за выброшенного из окна щенка
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Срок до 5 лет тюрьмы грозит жителю Пышмы за выброшенного из окна щенка

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