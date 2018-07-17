Срок до 5 лет тюрьмы грозит жителю Пышмы за выброшенного из окна щенка

Уголовное дело в отношении мужчины 1979 г.р. по факту жестокого обращения с животными направлено в Верхнепышминский городской суд.

О преступлении правоохранительным органам стало известно в результате мониторинга новостей в СМИ.

По версии следствия, 10 февраля 2018 года обвиняемый был у себя дома по адресу г. Верхняя Пышма, ул. Мичурина. Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, разозлился на щенка за беспорядок и выбросил его из окна четвертого этажа. От полученных травм собака скончалась на месте происшествия.