Бородатый мужчина на скутере ограбил отделение «Сбербанка» в Березовском

Мужчина пригрозил кассиру расправой и потребовал выдать ему деньги. По сообщению очевидцев, грабитель носит бороду и бейсболку, с места преступления он уехал на скутере.

Официальный представитель полицейского главка Валерий Горелых сообщил корреспондентам издания, что на месте работают усиленная следственно-оперативная группа и врио начальника Управления уголовного розыска ГУ МВД по Свердловской области полковник полиции Алексей Искоренков.