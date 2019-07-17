Бородатый мужчина на скутере ограбил отделение «Сбербанка» в Березовском
Сегодня, 19:48ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
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17 июля в Березовском произошло ограбление отделения «Сбербанка», украдено несколько тысяч долларов и евро, пишет портал Е1.
Мужчина пригрозил кассиру расправой и потребовал выдать ему деньги. По сообщению очевидцев, грабитель носит бороду и бейсболку, с места преступления он уехал на скутере.
Официальный представитель полицейского главка Валерий Горелых сообщил корреспондентам издания, что на месте работают усиленная следственно-оперативная группа и врио начальника Управления уголовного розыска ГУ МВД по Свердловской области полковник полиции Алексей Искоренков.
Ранее сообщалось, что в Свердловской области ограбили работника «Почты России». Злоумышленник напал на женщину и выхватил из рук сумку с деньгами, предназначавшимися для выплаты пенсий пожилым людям.
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