На Урале «Белаз» протаранил мост
В Свердловской области на трассе Богданович — Сухой Лог произошло ДТП — «Белаз» протаранил мост, сообщает пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.
По предварительной информации, водитель «Белаза» во время движения допустил самопроизвольное поднятие кузова автомобиля и наезд на опорную балку моста. От сильного удара мостовая конструкция получила значительные повреждения. В настоящий момент экспертная комиссия устанавливает ущерб, причиненный действиями водителя. Также будет дано заключение о дальнейшей эксплуатации путепровода и сроках ремонта. В целях недопущения ЧП сотрудники ГИБДД организовали реверсивное движение и ввели весовой контроль. Водитель грузовика серьезных травм не получил, госпитализация ему не потребовалась.
Водителя автомобиля допросят сотрудники полиции, будет проведена проверка обстоятельств инцидента.
Мужчина работает на местном предприятии, имеет семилетний стаж вождения, перед выездом он прошел предрейсовый осмотр.