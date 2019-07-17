На Урале «Белаз» протаранил мост

По предварительной информации, водитель «Белаза» во время движения допустил самопроизвольное поднятие кузова автомобиля и наезд на опорную балку моста. От сильного удара мостовая конструкция получила значительные повреждения. В настоящий момент экспертная комиссия устанавливает ущерб, причиненный действиями водителя. Также будет дано заключение о дальнейшей эксплуатации путепровода и сроках ремонта. В целях недопущения ЧП сотрудники ГИБДД организовали реверсивное движение и ввели весовой контроль. Водитель грузовика серьезных травм не получил, госпитализация ему не потребовалась.