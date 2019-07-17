В Екатеринбурге поймали лжечиновницу, обманувшую 55 человек
Сегодня, 16:22ПроисшествияФото: пресс-служба УМВД по Екатеринбургу
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Полиция Екатеринбурга задержала Анну Соколову, которая притворялась чиновницей и просила у людей крупные суммы денег, сообщает «Комсомольская правда».
Сюжеты: Екатеринбург
Женщина за полцены предлагала людям путевки в детские лагеря или же представлялась чиновницей и обещала оказать содействие в покупке жилья через администрацию города.
Соколова просила от 200 до 400 тысяч рублей. Полиция знает о 55 пострадавших.
В отношении женщины возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Сейчас Соколова находится под подпиской о невыезде.
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