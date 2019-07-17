В Екатеринбурге работник «Мегамарта» погиб из-за собачьей будки
Сегодня, 07:56ПроисшествияФото: Е1.ru
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61-летний работник «Мегамарта» на улице Айвазовского, 53 погиб после удара в лицо, нанесенного водителем грузовика, пишет портал Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
Между мужчинами произошел конфликт из-за собак, которых кормил погибший. Водитель автомобиля привез товар, во время парковки у магазина он задел собачью будку. Это заметил слесарь «Мегамарта». Он сделал автомобилисту замечание. Водитель вышел из авто и ударил пожилого работника в лицо, мужчина упал на землю и умер на месте.
Очевидцы сообщили, что приехавшие на место реаниматологи уже ничем не смогли помочь. Водитель грузовика с места происшествия не скрывался, он дождался полицию, его задержали.
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