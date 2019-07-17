В Екатеринбурге работник «Мегамарта» погиб из-за собачьей будки

Между мужчинами произошел конфликт из-за собак, которых кормил погибший. Водитель автомобиля привез товар, во время парковки у магазина он задел собачью будку. Это заметил слесарь «Мегамарта». Он сделал автомобилисту замечание. Водитель вышел из авто и ударил пожилого работника в лицо, мужчина упал на землю и умер на месте.