Жители деревни под Богдановичем остались без газа из-за перевернувшегося грузовика

Авария произошла 17 июля около 16:30. В результате ДТП никто не пострадал, но ради безопасности жителей деревни было принято решение отключить повреждённый участок газопровода. Всего без газа остался 41 частный жилой дом, которых проживают 143 человека, в том числе 27 детей.