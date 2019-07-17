Жители деревни под Богдановичем остались без газа из-за перевернувшегося грузовика
Сегодня, 23:07ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi/ 1mediainvest.ru
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Жители деревни Быкова городского округа Богданович на сутки остались без газоснабжения. Причиной стал грузовик «Урал», который опрокинулся и повредил газопровод, сообщает «Областная газета».
Авария произошла 17 июля около 16:30. В результате ДТП никто не пострадал, но ради безопасности жителей деревни было принято решение отключить повреждённый участок газопровода. Всего без газа остался 41 частный жилой дом, которых проживают 143 человека, в том числе 27 детей.
В пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области сообщили, что ремонтные работы планируется начать 18 июля.
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