Двоих уральцев подозревают в убийстве найденного ими трупа незнакомца

Инцидент произошел вчера, 16 июля, на автозаправке. Нетрезвые мужчины вступили в конфликт с местным жителем, который зашел в магазин купить сигарет. В ходе разборок зачинщики избили своего оппонента, а затем предложили ему выпить с ними и, усадив в машину, вывезли на берег реки.

По словам главы пресс-службы областного главка Валерия Горелых, когда потерпевший оказался в автомобиле, то между участниками снова вспыхнул конфликт. В ходе него деревенский мужчины выбил боковое стекло ногой, а пассажир стал его успокаивать, схватив за шею. Так он держал мужчину некоторое время.

Когда он уже понял, что признаков жизни потерпевший не подает, подозреваемые высадили его около реки и окунули головой в воду. Затем они его вытащили и сообщили в скорую помощь, что нашли утонувшего человека.

С медиками на место прибыли сотрудники СКР и полиция. Они заподозрили неладное в показаниях мужчин. При осмотре места происшествия были найдены следы крови на берегу реки, а также в машине и на одежде мужчин. После этого был найден свидетель, который видел конфликт на заправке.

В пресс-службе СКР по Свердловской области рассказали, что в результате подозреваемые признались в содеянном, но причины жестокого избиения объяснить не смогли. Они предположили, что причиной стало излишнее употребление спиртного.