На Урале из-за пожара на лесополосе эвакуируют цистерны с горючим
Сегодня, 16:41ПроисшествияФото: pixabay.com
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Возле станции Шабры в Свердловской области в 25 километрах от Екатеринбурга возникла угроза возгорания железнодорожного состава с топливом из-за пожара на лесополосе, пишет Ура.ру со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По словам источника, произошло возгорание на лесополосе. На данный момент огонь распространился на четыре гектара. Огонь распространяется в сторону станции Шабры и приближается к железной дороге. На станции работает железнодорожный состав для эвакуации цистерн с горючим внутри в безопасное место. Кроме того, трактор лесоохраны проводит опашку земли вдоль железнодорожных путей.
Также источник добавил, что на путях были приостановлены все работы по причине того, что через станцию должны пойти пассажирские поезда.
В пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области изданию сообщили, что информация уточняется. Комментарий обещали предоставить позднее.
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