На Урале из-за пожара на лесополосе эвакуируют цистерны с горючим

По словам источника, произошло возгорание на лесополосе. На данный момент огонь распространился на четыре гектара. Огонь распространяется в сторону станции Шабры и приближается к железной дороге. На станции работает железнодорожный состав для эвакуации цистерн с горючим внутри в безопасное место. Кроме того, трактор лесоохраны проводит опашку земли вдоль железнодорожных путей.