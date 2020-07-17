На Урале шесть человек пострадали в ДТП из-за вылетевшего в кювет автомобиля

По данным ГИБДД, ДТП произошло около 05.30 утра, когда восемнадцатилетний молодой человек, не имевший права управления автомобилем, двигаясь от Берёзовского в сторону посёлка Монетного, не справившись с управлением, допустил съезд в кювет и дальнейшее опрокидывание автомобиля.

В результате ДТП, травмы различной степени тяжести получили шесть человек, находящиеся в автомобиле. При этом, максимальная вместимость «Хёндэ-Солярис» предполагает пять человек. Более того, находящиеся в автомобиле люди не были пристегнуты ремнями безопасности.

Отмечается, что одному из пассажиров медики диагностировали перелом ключицы, другой — отправлен в реанимацию городской больницы № 23 Екатеринбурга.

Пассажиры попавшего в аварию автомобиля сообщили, что отдыхали возле тропы здоровья в Березовском, а около пяти часов утра к молодым людям подъехал знакомый на автомобиле и предложил прокатиться. Сообщается, что от освидетельствования на наличие опьянения водитель отказался, за что ему грозит штраф и арест на 15 суток. Более того, поскольку молодой человек взял автомобиль у своей родственницы, то ей грозит штраф в 30 тысяч рублей за передачу автомобиля лицу, не имеющего права на управление им.