Стали известны подробности пожара в частных домах за ГДДЮТ недалеко от заправки

Сообщается, что сообщение о пожаре на улице Лодочная поступило в 21.51. Площадь горения составила 243 квадратных метра.

В ликвидации пожара были задействованы четыре единицы техники, а также 11 человек личного состава.

Локализовать огонь удалось в 22.24, а открытое горение было устранено в 22.55. Полностью потушен пожар был в 00.54.

О причинах возгорания и пострадавших не сообщается.