Стали известны подробности пожара в частных домах за ГДДЮТ недалеко от заправки
Сегодня, 08:18ПроисшествияФото: ГУ МЧС России по Свердловской области
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Накануне вечером в Нижнем Тагиле недалеко от ГДДЮТ произошел пожар, который был виден с набережной пруда. В результате сгорел частный жилой дом, надворные постройки, а также была повреждена кровля второго частного дома, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.
Сюжеты: Нижний Тагил
Сообщается, что сообщение о пожаре на улице Лодочная поступило в 21.51. Площадь горения составила 243 квадратных метра.
В ликвидации пожара были задействованы четыре единицы техники, а также 11 человек личного состава.
Локализовать огонь удалось в 22.24, а открытое горение было устранено в 22.55. Полностью потушен пожар был в 00.54.
О причинах возгорания и пострадавших не сообщается.
Напомним, вчера недалеко от дома с «маяком» произошел пожар. Очевидцы сообщали, что горят жилые дома, а также они слышали что-то вроде взрыва. Пожар был заметен с набережной Тагильского пруда.
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