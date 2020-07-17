В дом экс-главы Среднеуральска ночью неизвестные в масках забросили петарды
В Среднеуральске в ночь на 15 июля неизвестные в масках забросили петарды за забор дома, в котором проживает председатель общественной организации «Городской совет ГО Среднеуральск», бывший глава местной думы Владимир Черноусов, пишет Znak.
Отмечается, что разрыва снаряда не случилось, так как он зацепился за козырек дома.
Злоумышленники — трое людей в масках, перчатках, с капюшонами на головах. Кроме того, один из нападавших бросил в сторону дома еще и несколько булыжников, рассказал хозяин дома.
По словам руководителя пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерия Горелых, на место происшествия выезжали сотрудники полиции. Они опросили потерпевшего и его соседей, а также изъяли и проанализировали записи камер видеонаблюдения. Кроме того, они направили на экспертизу подброшенную под ворота коробку.
Также отмечается, что никто из людей не пострадал, а также в сохранности осталось имущество.
На данный момент отрабатываются разные версии случившегося. По итогам разбирательства будет принято обоснованное процессуальное решение.
Сам Владимир Черноус подозревает, что инцидент может быть связан претензиями общественной организации, которые выдвигаются в отношении местной управляющей компании.
Он отметил, что, когда он был в должности председателя думы, неизвестные заливали замок входной двери в его квартире жидкой сваркой. А в 2019 году ему залили домофон и испортили ворота дома черной краской, написав на них «клеветническую надпись».