В Нижнем Тагиле из-за аномальной жары объявлена чрезвычайная пожарная опасность

Ведомство рекомендует гражданам воздержаться от выхода в лес и разведения костров, поскольку возникла чрезвычайная пожарная опасность, что соответствует пятому (высшему) классу лесопожарной обстановки.

Также спасатели призывают принять меры к самостоятельному тушению еще не набравшего силу пожара. Наиболее эффективным способом тушения в МЧС называют забрасывание кромок пожара землей.

В случае, если пожар потушить не удается, то в ведомстве рекомендуют покинуть место чрезвычайной ситуации, вызвав при этом пожарных. Сообщается, что пожар может превратиться в настоящее стихийное бедствие, с которым не сразу удастся справиться даже специальным службам.