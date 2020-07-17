В Нижнем Тагиле из-за аномальной жары объявлена чрезвычайная пожарная опасность
Сегодня, 15:21ПроисшествияФото: 1mediainvest.ru
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Чрезвычайная пожарная опасность объявлена в лесах Нижнего Тагила и Горноуральского городского округа, в связи с аномально жаркой погодой, установившейся на территории региона, ОНД и ПР по Нижнему Тагилу и ГГО.
Сюжеты: Нижний Тагил
Ведомство рекомендует гражданам воздержаться от выхода в лес и разведения костров, поскольку возникла чрезвычайная пожарная опасность, что соответствует пятому (высшему) классу лесопожарной обстановки.
Также спасатели призывают принять меры к самостоятельному тушению еще не набравшего силу пожара. Наиболее эффективным способом тушения в МЧС называют забрасывание кромок пожара землей.
В случае, если пожар потушить не удается, то в ведомстве рекомендуют покинуть место чрезвычайной ситуации, вызвав при этом пожарных. Сообщается, что пожар может превратиться в настоящее стихийное бедствие, с которым не сразу удастся справиться даже специальным службам.
Напомним, ранее в Свердловской области установилась аномально жаркая погода.
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