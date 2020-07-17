В Нижнем Тагиле в результате ДТП водитель иномарки получил перелом шейных позвонков

Очевидцы рассказали, что на месте происшествия работали бригады скорой помощи, пожарные, а также сотрудники ГИБДД. Транспортные средства получили повреждения.

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В Отделе пропаганды ГИБДД TagilCity.ru рассказали, что в ДТП действительно есть пострадавшие.

«Сообщение о ДТП поступило примерно в 16.20. Водитель «Ниссан», мужчина 1994 года рождения, ехал из Нижнего Тагила в направлении трассы Екатеринбург-Серов в город Лесной. При повороте налево он не уступил дорогу «Вольво» под управлением водителя 1961 года рождения. В результате оба водителя пострадали, автомобили получили технические повреждения, рассказали TagilCity.ru в Отделе пропаганды ГИБДД.

Также в ведомстве добавили, что у водителя «Вольво» предварительно диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, а также перелом шейного отдела позвонка.