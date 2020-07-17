В Нижнем Тагиле в результате ДТП водитель иномарки получил перелом шейных позвонков
Сегодня в Нижнем Тагиле произошло ДТП у своротки к коллективному саду «Дорожник-2», сообщается в группе «Инцидент Нижний Тагил» во «Вконтакте».
Очевидцы рассказали, что на месте происшествия работали бригады скорой помощи, пожарные, а также сотрудники ГИБДД. Транспортные средства получили повреждения.
В Отделе пропаганды ГИБДД TagilCity.ru рассказали, что в ДТП действительно есть пострадавшие.
«Сообщение о ДТП поступило примерно в 16.20. Водитель «Ниссан», мужчина 1994 года рождения, ехал из Нижнего Тагила в направлении трассы Екатеринбург-Серов в город Лесной. При повороте налево он не уступил дорогу «Вольво» под управлением водителя 1961 года рождения. В результате оба водителя пострадали, автомобили получили технические повреждения, рассказали TagilCity.ru в Отделе пропаганды ГИБДД.
Также в ведомстве добавили, что у водителя «Вольво» предварительно диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, а также перелом шейного отдела позвонка.
Ранее в Нижнем Тагиле нетрезвая женщина попросила знакомого без прав покатать ее детей. В результате мужчина не справился с управлением и произошло ДТП. Одна из пассажирок, восьмилетняя девочка, была госпитализирована с многочисленными травмами, в том числе открытой черепно-мозговой травмой головы.