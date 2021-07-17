«Девятка» протаранила машину гаишников в Екатеринбурге

«Девятка» протаранила машину гаишников в Екатеринбурге
«Девятка» протаранила машину гаишников в Екатеринбурге
Сегодня, 18:17ПроисшествияФото: E1.RU
Водитель ВАЗ-21093 врезался в машину сотрудников Госавтоинспекции в ночь на 17 июля на перекрестке улиц Малышева и Мира в Екатеринбурге. Свидетели происшествия раскрыли подробности аварии.

Машина ВАЗ ехала, превышая скоростные ограничения, на мигающий желтый сигнал светофора,рассказала свидетельница Алена.

В результате «девятка» врезалась в водительскую дверь. В ГИБДД по Екатеринбургу отметили, что сотрудник ГАИ ехал с мигалками и сиреной. Также инспекторы подтвердили информацию о том, что 21-летний молодой человек двигался на запрещающий сигнал светофора. После происшествия водитель ВАЗ-21093 был госпитализирован в ГКБ № 23. Предварительно, он получил сотрясение головного мозга, черепно-мозговую травму и перелом носа, сообщает Е1.

Стаж вождения молодого человека составляет три года. За это время он получил четыре штрафа.

Напомним, 16 июля грузовик «Урал» и автобус с 15 пассажирами столкнулись на трассе между Серовом и Ивделем. В момент столкновения никто из пассажиров не пострадал. Оба транспортных средства получили механические повреждения.

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Екатеринбург
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