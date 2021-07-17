«Девятка» протаранила машину гаишников в Екатеринбурге

Водитель ВАЗ-21093 врезался в машину сотрудников Госавтоинспекции в ночь на 17 июля на перекрестке улиц Малышева и Мира в Екатеринбурге. Свидетели происшествия раскрыли подробности аварии.

Машина ВАЗ ехала, превышая скоростные ограничения, на мигающий желтый сигнал светофора,рассказала свидетельница Алена. В результате «девятка» врезалась в водительскую дверь. В ГИБДД по Екатеринбургу отметили, что сотрудник ГАИ ехал с мигалками и сиреной. Также инспекторы подтвердили информацию о том, что 21-летний молодой человек двигался на запрещающий сигнал светофора. После происшествия водитель ВАЗ-21093 был госпитализирован в ГКБ № 23. Предварительно, он получил сотрясение головного мозга, черепно-мозговую травму и перелом носа, сообщает Е1. Стаж вождения молодого человека составляет три года. За это время он получил четыре штрафа. Напомним, 16 июля грузовик «Урал» и автобус с 15 пассажирами столкнулись на трассе между Серовом и Ивделем. В момент столкновения никто из пассажиров не пострадал. Оба транспортных средства получили механические повреждения. Грузовик и автобус с 15 пассажирами столкнулись под Серовом

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter