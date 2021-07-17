Самолет на взлете столкнулся с птицей в Кольцово

Специалисты, осмотрев воздушное судно, не обнаружили повреждений, и рейс был отправлен по маршруту в 09.25. Задержка составила менее часа. Об этом сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.
В настоящее время Свердловская транспортная прокуратура проверяет исполнение законодательства в части орнитологического обеспечения полетов.
Напомним, что после взлета в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге самолет «Аэрофлота» столкнулся с птицами во время набора высоты. Рейс отправлялся в Геленджик, сообщает Уральская транспортная прокуратура.