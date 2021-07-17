Самолет на взлете столкнулся с птицей в Кольцово

Самолет на взлете столкнулся с птицей в Кольцово
Самолет на взлете столкнулся с птицей в Кольцово
Сегодня, 15:58ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
Сегодня утром, 17 июля, пассажирский самолёт авиакомпании «Победа», летевший из Екатеринбурга в Сочи, столкнулся при взлёте с птицей. После инцидента командир лайнера принял решение остаться в Кольцово.

Специалисты, осмотрев воздушное судно, не обнаружили повреждений, и рейс был отправлен по маршруту в 09.25. Задержка составила менее часа. Об этом сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.

В настоящее время Свердловская транспортная прокуратура проверяет исполнение законодательства в части орнитологического обеспечения полетов.

Напомним, что после взлета в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге самолет «Аэрофлота» столкнулся с птицами во время набора высоты. Рейс отправлялся в Геленджик, сообщает Уральская транспортная прокуратура.

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Аэропорт «Кольцово»самолетСочиЕкатеринбург
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