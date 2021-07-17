Спасатели вытащили детей из горящей частной бани в Екатеринбурге

Спасатели вытащили детей из горящей частной бани в Екатеринбурге
Спасатели вытащили детей из горящей частной бани в Екатеринбурге
Сегодня, 18:47ПроисшествияФото: E1.RU
Баня сгорела в Екатеринбурге. Инцидент произошел 17 июля на Уралмаше. Там загорелся частный жилой дом, в результате чего огонь охватил надворные постройки.

Говорят, что начался с бани и дети были там,рассказал знакомый с ситуацией источник.

В результате из бани спасатели вытащили не только детей, но и их родителей, после чего уральцев осмотрели врачи. По предварительным данным, их состояние удовлетворительное, сообщает Е1.

Пожар охватил здания на площади 150 квадратных метров.

Напомним, потушить пожар в доме на территории садов, расположенных на Серовском тракте под Нижним Тагилом, своими силами попыталась семья. Справиться с огнем помогли спасатели.

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Екатеринбург
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