Стрельба была слышна на весь поселок: подробности покушения на бизнесмена из Сысерти

Стали известны подробности покушения на убийство бизнесмена из Сысерти. В Екатеринбурге два бизнесмена узнали о готовящемся покушении на них и за несколько часов до этого сообщили в полицию. В назначенный час к их коттеджу в Сысерти пришла группа спортсменов с битами и пистолетом.

В Сысерти полиция предотвратила покушение на бизнесмена, сообщает Е1. В ходе спецоперации задержали четверых из пяти нападавших, один убежал. Жертвой киллеров должен был стать Руслан Соколов, он и написал заявление в полицию. По данным Руслана Соколова, жертвами должны были стать он и его друг Марсель. У меня был конфликт с Валерием, директором одного из ЧОП Екатеринбурга, позиционирующим себя криминальным авторитетом группировки «ВИЗ». Конфликт был из-за строящейся гостиницы. Мы вкладывали в эту стройку деньги, а он был владельцем нескольких помещений, что подразумевает оплату по договорам долевого участия. Когда мы провели аудит, то оказалось, что документы об оплате сфальсифицированы. Тогда мы изъяли у него эти апартаменты, общая стоимость их порядка 30 млн рублей. После этого он на нас обиделся. Заказчиком был Валерий, организатором — Саша по кличке Саша-Гриша,сообщил полиции Руслан. Нападение было запланировано на ночь с 6 на 7 июня. Десять оперативников ОВД Сысерти установили скрытое наблюдение за коттеджем Руслана Соколова. В итоге задержали четверых крепких, спортивных ребят с битами, одного не удалось схватить. Позднее мужчин, задержанных после покушения на бизнесмена в Сысерти, полностью оправдали. Адвокат Юрий Тощевиков, представляющий интересы одного из задержанных, объяснил, что эти люди делали ночью в Сысерти и почему их оправдали. Их попросили поучаствовать в разговоре. Якобы есть должник и с ним необходимо обсудить проблему. Но он может быть не один. Поэтому нужно просто съездить и постоять рядом, чтобы разговор состоялся. А бежали потому, что там пальба была на весь Бобровский, стреляли сотрудники полиции из автоматов, кричали и орали. Оперативники в гражданском были, а представиться и крикнуть: «Полиция!» может кто угодно, вполне логичная реакция,сообщил версию своего подзащитного Юрий. В итоге против двоих задержанных мужчин возбудили административное производство за сопротивление сотрудникам полиции. Они были арестованы на десять суток. Это решение они обжаловали в областном суде, который их оправдал. Напомним, следователи опровергли версию самоубийства екатеринбургского бизнесмена, который пропал во время велопрогулки в Екатеринбурге. Сыщики заявили, что в настоящее время версию о самоубийстве и криминале можно отбросить. Точную причину гибели мужчины установит судмедэкспертиза. Следователи опровергли версию самоубийства екатеринбургского бизнесмена

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