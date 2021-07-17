Свердловчанин задержан за интимную связь с 12-летней школьницей

В Реже задержали молодого человека, который соблазнил 12-летнюю школьницу и вступил с ней в половую связь.

В минувший четверг, 15 июля, следователи возбудили уголовное дело на педофила. В настоящее время мужчина находится под стражей. Об этом пишет «КП-Екатеринбург» со ссылкой на инсайдера. По предварительным данным, интимная близость у школьницы с мужчиной произошла по обоюдному согласию, однако у нас в стране это уголовно наказуемо. Уральцу грозит до десяти лет лишения свободы. Напомним, что 23-летний молодой человек изнасиловал 21-летнюю девушку во дворе дома № 100 на улице Хохрякова в Екатеринбурге. Они познакомилась несколькими часами ранее. Случайный знакомый изнасиловал девушку на улице в центре Екатеринбурга

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