Свердловчанин задержан за интимную связь с 12-летней школьницей

Свердловчанин задержан за интимную связь с 12-летней школьницей
Свердловчанин задержан за интимную связь с 12-летней школьницей
Сегодня, 15:23ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
В Реже задержали молодого человека, который соблазнил 12-летнюю школьницу и вступил с ней в половую связь.

В минувший четверг, 15 июля, следователи возбудили уголовное дело на педофила. В настоящее время мужчина находится под стражей. Об этом пишет «КП-Екатеринбург» со ссылкой на инсайдера.

По предварительным данным, интимная близость у школьницы с мужчиной произошла по обоюдному согласию, однако у нас в стране это уголовно наказуемо.

Уральцу грозит до десяти лет лишения свободы.

Напомним, что 23-летний молодой человек изнасиловал 21-летнюю девушку во дворе дома № 100 на улице Хохрякова в Екатеринбурге. Они познакомилась несколькими часами ранее.

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