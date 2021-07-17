В Пышме случайно задержали безработного с крупной партией наркотиков

В Пышме на АЗС вызвали полицию из-за неадекватной компании в автомобиле. У одного них нашли наркотики.

На АЗС в Пышме местные жители заметили автомобиль, люди в котором вели себя неадекватно, сообщает Е1. Они предположили, что находящиеся в автомобиле пьяны. Их поведение настолько выходило за рамки поведения, что один из свидетелей вызвал полицию. В результате при личном досмотре, когда подъехала следственно-оперативная группа ОВД, у одного из граждан в кармане куртки нашли полиэтиленовый пакет с веществом белого цвета. Мужчину, у которого изъяли пакет и который продолжал вести себя словно пьяный, доставили в дежурную часть. Выяснилось, что задержанному пышминцу 50 лет, он безработный и ранее неоднократно судимый. Экспертиза показала, что изъятое у него вещество является синтетическим наркотиком. За 1,19 грамма наркотика безработному грозит новый срок, против него возбуждено уголовное дело по незаконному приобретению и хранению наркотиков в крупном размере. Задержанный находится под стражей, сообщили в пресс-службе МВД. Ему грозит от трех до десяти лет лишения свободы. Напомним, тагильчанин Сергей Максимов, лишенный детей, обвинил пасынка в подбрасывании наркотиков. Сергей заявил редакции TagilCity.ru, что наркотики он не употребляет. И что вещество, найденное в его квартире, ему не принадлежало. Лишенный детей тагильчанин Максимов обвинил пасынка в подбрасывании наркотиков

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