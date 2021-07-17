Волгоградец погиб на глазах жены и внука при попытке спасти тонущих детей

Волгоградец Александр погиб на глазах своей супруги, пытаясь спасти четверых человек, в том числе и детей. Трагедия случилась в поселке Калинин Среднеахтубинского района.

По предварительным данным, у погибшего не выдержало сердце, пишет Е1. Супруга Александра Светлана рассказала, что в тот день они с внуком поехали на Ахтубу, так как там мелко. Он у нас не совсем здоров, мы прошли множество различных процедур, долго лечились, и вот сейчас наступил небольшой прогресс. Поехали с внуком отдохнуть, хотели закрепить успех от лечения. Только приехали, сходили потрогать воду, рассказывает Светлана. По ее словам, супруги потрогали воду, убедившись, что она подходит для купания. Светлана попросила супруга принести вещи, чтобы расположиться на пляже, но услышала крики о помощи. Она рассказала, что ребенок попал то ли на яму, то ли на глубину и начал тонуть. К нему подбежал отец, но потом и он тоже начал тонуть. Там же начал тонуть еще один ребенок и его мама побежала на помощь. Всё произошло очень быстро, мы даже не успели ничего толком понять. Но через минуту помощь требовалась уже четверым. Родители тонули вместе с детьми, мой муж бросил всё, оставил своего внука и побежал спасать их. Он не мог стоять на месте, когда людям нужна была помощь. Мой муж выталкивал детей из воды и подкидывал до берега, говорит Светлана. Александр в результате смог спасти всех четверых тонувших, но потом помощь потребовалась ему самому. Из воды его достали другие мужчины, на место вызвали скорую помощь. Однако спасти супруга не удалось.

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