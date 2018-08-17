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Пожар и перестрелка произошли в кафе «Grand Урюк» в Екатеринбурге за одну ночь
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Пожар и перестрелка произошли в кафе «Grand Урюк» в Екатеринбурге за одну ночь

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