Пожар и перестрелка произошли в кафе «Grand Урюк» в Екатеринбурге за одну ночь

Сообщение о возгорании по адресу улица Сакко и Ванцетти, 64 поступило в 20:53 местного времени. Горела пристроенная летняя веранда на площади 10 квадратных метров, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

Восемь сотрудников пожарно-спасательной службы на двух единицах техники потушили пожар в течение семи минут, в эвакуации гостей кафе необходимости не было.

В результате пожара пострадал беременная женщина - надышалась дымом. Прибывшая на место происшествия бригада скорой помощи обследовала пострадавшую.

На веранде кафе хранились газовые баллоны для горелок, существовала угроза взрыва. Причиной пожара послужил уличный обогреватель.

Этой же ночью в 00:30 в кафе произошла перестрелка между охранником и гостем кафе.

По предварительным данным, охранник был ранен в живот и грудную клетку. Его увезли с серьезными травмами на скорой помощи в больницу.

Видео Видео: Ura.ru

Видео Видео: Ura.ru