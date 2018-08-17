Пожар и перестрелка произошли в кафе «Grand Урюк» в Екатеринбурге за одну ночь
В ночь с 16 на 17 августа 2018 года в Екатеринбурге произошли пожар и перестрелка в ресторане «Grand Урюк» по адресу улица Сакко и Ванцетти, 64.
Сообщение о возгорании по адресу улица Сакко и Ванцетти, 64 поступило в 20:53 местного времени. Горела пристроенная летняя веранда на площади 10 квадратных метров, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.
Восемь сотрудников пожарно-спасательной службы на двух единицах техники потушили пожар в течение семи минут, в эвакуации гостей кафе необходимости не было.
В результате пожара пострадал беременная женщина - надышалась дымом. Прибывшая на место происшествия бригада скорой помощи обследовала пострадавшую.
На веранде кафе хранились газовые баллоны для горелок, существовала угроза взрыва. Причиной пожара послужил уличный обогреватель.
Этой же ночью в 00:30 в кафе произошла перестрелка между охранником и гостем кафе.
По предварительным данным, охранник был ранен в живот и грудную клетку. Его увезли с серьезными травмами на скорой помощи в больницу.
По сообщению выезжала следственно-оперативная группа полиции, опрошен персонал заведения, который отрицает факт стрельбы, охранник, доставленный в больницу (синяк в области живота), не намерен пока писать заявление,сообщили в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.