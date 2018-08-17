Шестеро молодых людей пытались сбыть 3,5 тыс. доз наркотика в Нижнем Тагиле

В суд направлено дело в отношении шестерых тагильчан в возрасте от 19 до 36 лет, которые оказались на скамье подсудимых по делу о наркоторговле.

Как сообщил начальник пресс-службы ГУВД Свердловской области В.Н. Горелых, четверых иностранных граждан полицейские задержали на съемных квартирах. Там были обнаружены весы, упаковки и другие материалы для расфасовки наркотиков. Там же были обнаружены два кг синтетического наркотика.

Задержанные признались, что уже разместили несколько закладок. В ходе предварительного следствия были задержаны еще двое тагильчан, которые выполняли роли курьеров и распространяли запрещенные вещества в розницу. При них находилось 77 граммов наркотика. Молодые люди рассказали, что до задержания они занимались распространением зелья неделю.