В Екатеринбурге в День города два автомобиля вылетели на тротуар

В День города в уральской столице напротив дома № 83 по улице Первомайской в районе перекрестка с улицей Мира владелец автомобиля ВАЗ-2112 при повороте налево не предоставил преимущества Ford Fusion.

После столкновения обе машины выбросило на асфальт. На тротуаре в этот момент никого не было, потому пострадавшие есть только среди водителей: владельца отечественного автомобиля с ушибами доставили в больницу. Дорожная полиция проведёт проверку случившегося и по итогам вынесет процессуальное решение.

Днём ранее в Дзержинском районе Нижнего Тагила водитель-пенсионер на пешеходном переходе совершил наезд на четырёх человек — троих взрослых и одного ребёнка.