В Екатеринбурге в День города два автомобиля вылетели на тротуар
Сегодня, 21:32ПроисшествияФото: «Инцидент Екатеринбург»
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Авария произошла в 15:30 17 августа возле перекрестка улиц Мира и Первомайская, сообщает «Комсомольская правда Урал». По счастливой случайности в момент, когда автомобили оказались на тротуаре, там не было пешеходов.
Сюжеты: Екатеринбург
В День города в уральской столице напротив дома № 83 по улице Первомайской в районе перекрестка с улицей Мира владелец автомобиля ВАЗ-2112 при повороте налево не предоставил преимущества Ford Fusion.
После столкновения обе машины выбросило на асфальт. На тротуаре в этот момент никого не было, потому пострадавшие есть только среди водителей: владельца отечественного автомобиля с ушибами доставили в больницу. Дорожная полиция проведёт проверку случившегося и по итогам вынесет процессуальное решение.
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Днём ранее в Дзержинском районе Нижнего Тагила водитель-пенсионер на пешеходном переходе совершил наезд на четырёх человек — троих взрослых и одного ребёнка.
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