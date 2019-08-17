В Новоуральске от соприкосновения с высоковольтным проводом взорвался грузовик
Сегодня, 13:28ПроисшествияФото: Газета «Нейва»
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В Новоуральске на промышленной площадке взорвался грузовик. Водитель погиб, сообщает газета «Нейва».
На промышленной площадке во время разгрузки материалов кузов машины зацепил высоковольтный провод. Водителя ударило током, его увезли в больницу, однако там лишь констатировали его смерть. Большегруз взорвался и полностью выгорел.
Прибывшие на место бойцы СУ ФПС №5 МЧС России – около полутора десятков человек личного состава и несколько единиц техники – пожар оперативно затушили, сообщает издание.
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