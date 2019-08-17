В Одессе восемь человек погибли во время пожара в отеле
Сегодня, 10:16ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В ночь с 16 на 17 августа в гостинице «Токио-Стар» в Одессе произошел пожар, в результате которого погибли восемь человек, пишет ТАСС.
Пожар начался на втором этаже здания и охватил площадь в 1000 кв. м. Пострадали 10 человек, восемь погибли. На месте пожара работали 65 спасателей и 13 единиц спецтехники.
Причины возникновения пожара устанавливаются.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей