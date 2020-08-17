Ефремов пропустил заседание суда по делу о смертельном ДТП по состоянию здоровья

Ефремов пропустил заседание суда по делу о смертельном ДТП по состоянию здоровья

Вчера, 21:57ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
Актёр Михаил Ефремов не явился в Московский горсуд на заседание, где рассматривалась его жалоба на слишком долгий домашний арест, пишут «Новые известия».

Адвокат Михаила Эльман Пашаев утверждает, что неявка связана со здоровьем его подопечного. На следующих заседаниях сторона защиты планирует требовать у суда разрешить Михаилу прогулки. Также адвокат отметил, что если прогулки разрешат, то могут возникнуть сложности из-за пристального внимания прессы.

Михаил Ефремов обвиняется в совершении ДТП в нетрезвом виде, повлекшее за собой смерть человека.

Ранее, с подозрением на инсульт, Ефремова срочно увезли из зала суда. Актера пришлось выносить на носилках, он был без сознания.

Материалы по теме:
судуголовное делоактерМихаил Ефремов
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте также
Топ-5 предприятий-загрязнителей воздуха в Нижнем Тагиле
Ремонты дорог Свердловской области: кто получает миллиарды из областного бюджета?
Стало известно, как тагильские леса и дворы превращаются в помойки
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 127018, г. Москва, ул. Полковая, д.3, стр.4, эт.4, пом. I, комн. 1. Главный редактор: Суворова Ю.Д. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb