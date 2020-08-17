В Екатеринбурге эвакуировали и оцепили торговый центр «Комсомолл»

В пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области ситуацию обещали прокомментировать позднее.
12 августа в Свердловской области неизвестные сообщали о минировании семи зданий судов, нескольких районных больниц, а также администраций.
Кроме того, издание «Город55» сообщает, что в в Омске появилась информация об эвакуации в двух зданиях. По словам очевидцев, инцидент произошел на 24-й Северной, 206 и 21-й Амурской, 1б. Кроме того, сообщается, что полиция уже уехала с места происшествия. Также омичи сообщали, что прошла эвакуация в супермаркете в районе улицы Челюскинцев.