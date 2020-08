Пропавший в субботу 48-летний Вадим Зяблицев был найден живым, сообщили редакции Tagilcity.ru в пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское».

Зяблицев найден. Он сам вышел из леса. Его здоровью ничего не угрожает, сообщили TagilCity.ru в ведомстве. Вадим пропал в лесах недалеко от деревни Сизиково. В поисках учавствовали сотрудники полиции и поисковые отряды. В лесу под Нижним Тагилом поисковые отряды и полиция ищут заблудившегося грибника

