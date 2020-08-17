В Нижнем Тагиле продлили устранение аварии на Вагонке до конца недели

Ведутся работы по устранению аварии на пересечении улиц Вагоностроителей и Зари. Выяснилось, что старая канализационная труба, диаметром 0,6 метра, полностью пришла в негодность. Её планирую заменить на пластиковую. Работы осложняются глубиной залегания проложенных коммуникаций. Труба находится почти в пяти метрах под землей.