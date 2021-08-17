16 детей эвакуированы с помощью спецмасок из-за пожара на балконе в Екатеринбурге

Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчеру 17 августа около 15.00. Через семь минут огнеборцы уже прибыли на место пожара, всего работало 10 спасателей и три единицы спецтехники.
На четвертом этаже 15-этажного дома загорелись вещи, площадь пожара составила восемь квадратных метров. Предварительно, пострадавших нет, сообщает ГУ МЧС по Свердловской области.
Напомним, 16 августа в Нижнем Тагиле сгорела кухня в квартире на Руше. Причиной стал невыключенный из розетки кипятильник, про который забыл хозяин.