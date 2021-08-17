16 детей эвакуированы с помощью спецмасок из-за пожара на балконе в Екатеринбурге

34 человека, в том числе 16 детей, было эвакуировано из-за пожара на балконе дома на улице Павла Шаманова, 28 в Екатеринбурге. Дознаватели выясняют причину возгорания.

Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчеру 17 августа около 15.00. Через семь минут огнеборцы уже прибыли на место пожара, всего работало 10 спасателей и три единицы спецтехники. На четвертом этаже 15-этажного дома загорелись вещи, площадь пожара составила восемь квадратных метров. Предварительно, пострадавших нет, сообщает ГУ МЧС по Свердловской области. Напомним, 16 августа в Нижнем Тагиле сгорела кухня в квартире на Руше. Причиной стал невыключенный из розетки кипятильник, про который забыл хозяин. Из-за включенного кипятильника сгорела кухня в квартире на Руше в Нижнем Тагиле

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