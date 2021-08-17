Из-за лесного пожара спасатели эвакуировали людей из уральского санатория

Площадь природного пожара под Екатеринбургом возросла до 40 гектаров. Из-за того, что был риск распространения пламени на территорию санатория «Озеро Глухое», власти Первоуральского городского округа приняли решение эвакуировать из него граждан.

Такими образом, санаторий покинули постояльцы и сотрудники. Для этой цели собственники обеспечили автобусы, сообщает Е1 со ссылкой на департамент информполитики. Отмечается, что гости, не имеющие возможность добраться до дома, расселяются на других объектах. Также в случае ухудшения ситуации развернут пункт временного размещения, вместимость которого составляет 100 человек. На данный момент спасатели пытаются потушить огонь. Глава Первоуральска Игорь Кабец выдвинулся на место инцидента. Напомним, по словам знакомой с ситуацией женщины, трава горит около суток. Сначала огонь пытался потушить один спасательный экипаж, потом два. Территорию окутал дым, пламя находится в 20 метрах от дороги, через которую рассоложены дачные участки. 20 метров до дороги: сильный природный пожар вспыхнул под Екатеринбургом

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