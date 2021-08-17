Из-за включенного кипятильника сгорела кухня в квартире на Руше в Нижнем Тагиле

Забытый включенный кипятильник стал причиной пожара на кухне в пятиэтажке на Руше в Нижнем Тагиле. При пожаре никто не пострадал.

Сообщение о возгорании на пульт диспетчеру поступило 16 августа около 14.00. На четвертом этаже пятиэтажного дома на кухне произошел пожар. На место выезжали восемь спасателей и три единицы техники. Звеном газодымозащитной службы были эвакуированы шесть человек по лестничным маршам. Огнеборцы справились с возгоранием за три минуты, сообщает ГУ МЧС по Свердловской области. Предварительно, причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности. Хозяин квартиры оставил включенным без присмотра кипятильник. Пожарных вызвали очевидцы, которые заметили огонь. Проводится проверка, выясняются обстоятельства, сообщает отдел надзорной деятельности Нижнего Тагила и ГГО. Напомним, 10 августа на Вагонке в Нижнем Тагиле сгорел частный жилой дом у 92-летней пенсионерки после того, как ее сын затопил печь. Оба жильца смогли самостоятельно эвакуироваться из помещения. Жилой дом у 92-летней бабушки сгорел на Вагонке в Нижнем Тагиле

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