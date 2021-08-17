Массовая драка между автомобилистами на Ботанике в Екатеринбурге попала на видео

Конфликт на дороге, вылившийся в массовую потасовку, произошла около полуночи в понедельник 16 августа недалеко от торгового центра «Ботаника Молл». Инцидент сняли на видео прохожие. Причиной драки мог стать конфликт между двумя водителями, один из которых, судя по всему, не уступил дорогу другому, сообщил очевидец Е1.