Пьяный мужчина кричал матом и угрожал прохожим пистолетом в Каменске-Уральском

Пьяный мужчина кричал матом и угрожал прохожим пистолетом в Каменске-Уральском
Пьяный мужчина кричал матом и угрожал прохожим пистолетом в Каменске-Уральском
Сегодня, 15:26ПроисшествияФото: 1MI
Нетрезвый мужчина вышел на балкон своей квартиры в Каменске-Уральском, нецензурно выражался, а также угрожал пистолетом проходящим мимо людям.

Прибывшие на место правоохранители задержали мужчину и доставили его в отдел полиции, где была проведена профилактическая беседа. Оружие было изъято, им оказался пневматический пистолет, пишет портал KU66.RU.

В полиции отметили, что в результате инцидента никто не пострадал.

Напомним, в мае 2021 года в Екатеринбурге нетрезвый экс-сотрудник ФСБ устроил стрельбу с балкона своей квартиры. В результате его квартиру пришлось штурмовать силовикам. От действий мужчины пострадала сотрудник Росгвардии. Он получил ранение в ногу. А также пострадала девятилетняя девочка, ей пуля попала в живот. На данный момент подозреваемый находится в СИЗО.

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