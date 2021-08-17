Семимесячного ребенка пристегнула к стулу ремнями мама и ушла на 4 дня в Самаре

Пристегнула ремнями у стулу своего семимесячного ребенка жительница Самары. Она ушла из дома на четыре дня. В результате ребенок скончался.

26-летняя женщина оставила мальчика в квартир не одного, а с его трехлетним братом. Когда она вернулась домой, то увидела, что один из детей скончался, пишет Е1. Следствие установило, что в ночь на 10 августа 2021 года молодая мама посадила ребенка на стульчик для кормления и закрепила его ремнями. Следователи предположили, что в это время мальчик спал. Старшего сына мама оставила свободным. После этого женщина вышла из квартиры, закрыла ее на ключ и ушла. О своих планах она никому не сообщала. Все это время, по мнению следователей, женщина распивала алкоголь со своими знакомыми. В результате домой она вернулась только утром 12 августа. Когда девушка обнаружила сына мертвым, то она об этом никому не сообщила. В полицию обратилась бабушка детей, когда пришла навестить семью и увидела происходящее. Старший мальчик при этом находился в состоянии истощения. Госпитализация ему не потребовалась. Сейчас он находится у бабушки. По словам правоохранителей, мама нигде не работала и вела асоциальный образ жизни. Отец мальчиков неизвестен. В органах опеки и полиции на учете семья не состояла. На поведение девушки жалобы не поступали. В ходе заседания суда об избрании меры пресечения девушка рассказала, что ушла на три дня. Вину она признала полностью и понимала, что такое может случиться. Однако адвокат настаивала на проведении медицинской и генетической экспертизы детей. Она сомневается, что такой исход мог стать следствием действий подзащитной. В результате женщина все равно была отправлена в СИЗО. Там она пробудет два месяца. Напомним, ранее в Екатеринбурге в мусорном пакете было найдено тело новорожденного ребенка. Труп новорожденного в коробке обнаружили в екатеринбургской мусорке

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