Сидевшего на путях мужчину сбил поезд в Екатеринбурге

После наезда поезда 31-летний свердловчанин с различными травмами доставлен в больницу Екатеринбурга. Машинист пояснил, что мужчина сидел на ж/д путях и не реагировал на сигналы.

Происшествие случилось на перегоне Звезда — Аппаратная в Екатеринбурге ночью 16 августа 2021 года, сообщает пресс-служба Управления на транспорте МВД России по УрФО. В результате наезда грузового поезда 31-летний житель Качканара, который не отреагировал на сигналы машиниста, применившего экстренное торможение, был госпитализирован в больницу с травмами различной степени тяжести. В данный момент сотрудники ведомства устанавливают все обстоятельства случившегося и напоминают о необходимости соблюдения правил безопасности на железной дороге. Напомним, 18 июня 2021 года на ж/д путях под Екатеринбургом был обнаружен труп мужчины с отрезанной головой. Его увидел машинист грузового поезда на перегоне Исток — Косулино и сообщил о находке в правоохранительные органы. Тело мужчины с отрезанной головой обнаружено на ж\д станции под Екатеринбургом

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter