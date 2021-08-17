Сидевшего на путях мужчину сбил поезд в Екатеринбурге

Сидевшего на путях мужчину сбил поезд в Екатеринбурге
Сидевшего на путях мужчину сбил поезд в Екатеринбурге
Сегодня, 13:39ПроисшествияФото: 1МI
После наезда поезда 31-летний свердловчанин с различными травмами доставлен в больницу Екатеринбурга. Машинист пояснил, что мужчина сидел на ж/д путях и не реагировал на сигналы.

Происшествие случилось на перегоне Звезда — Аппаратная в Екатеринбурге ночью 16 августа 2021 года, сообщает пресс-служба Управления на транспорте МВД России по УрФО. В результате наезда грузового поезда 31-летний житель Качканара, который не отреагировал на сигналы машиниста, применившего экстренное торможение, был госпитализирован в больницу с травмами различной степени тяжести.

В данный момент сотрудники ведомства устанавливают все обстоятельства случившегося и напоминают о необходимости соблюдения правил безопасности на железной дороге.

Напомним, 18 июня 2021 года на ж/д путях под Екатеринбургом был обнаружен труп мужчины с отрезанной головой. Его увидел машинист грузового поезда на перегоне Исток — Косулино и сообщил о находке в правоохранительные органы.

Сюжеты:
Екатеринбург
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