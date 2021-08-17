Собака упала в разрытую коммунальщиками яму на ГГМ в Нижнем Тагиле

В течение двух месяцев на месте ведутся работы. Сегодня 17 августа 2021 года проходящие мимо местные жители обнаружили в яме собаку, сообщается в группе «Инцидент Нижний Тагил» Вконтакте.
Они отмечают, что животное там находится неизвестно сколько времени. Псу была сброшена еда, а также вызваны спасатели.
Местная жительница Елена, которая обнаружила пса, возмущена. По ее словам в яму мог провалиться ребенок или взрослый.
Напомним, в Екатеринбурге 7 августа 2021 года на дереве застряла собака. Ее спасли зоозащитники. По словам очевидцев пес погнался за кошкой и запрыгнул на дерево. При этом обратно он слезть уже не смог.