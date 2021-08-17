Собака упала в разрытую коммунальщиками яму на ГГМ в Нижнем Тагиле

Собака упала в разрытую коммунальщиками яму на ГГМ в Нижнем Тагиле
Собака упала в разрытую коммунальщиками яму на ГГМ в Нижнем Тагиле
Сегодня, 15:17ПроисшествияФото: «Инцидент Нижний Тагил» Вконтакте
В раскопанную сотрудниками «Водоканал-НТ» яму на улице Большая Гальянская в Нижнем Тагил упала собака.

В течение двух месяцев на месте ведутся работы. Сегодня 17 августа 2021 года проходящие мимо местные жители обнаружили в яме собаку, сообщается в группе «Инцидент Нижний Тагил» Вконтакте.

Они отмечают, что животное там находится неизвестно сколько времени. Псу была сброшена еда, а также вызваны спасатели.

Яма
Фото:«Инцидент Нижний Тагил» Вконтакте

Местная жительница Елена, которая обнаружила пса, возмущена. По ее словам в яму мог провалиться ребенок или взрослый.

Напомним, в Екатеринбурге 7 августа 2021 года на дереве застряла собака. Ее спасли зоозащитники. По словам очевидцев пес погнался за кошкой и запрыгнул на дерево. При этом обратно он слезть уже не смог.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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