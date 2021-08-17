Стали известны подробности нападения на медиков «скорой» в Екатеринбурге

Стали известны подробности нападения на медиков «скорой» в Екатеринбурге
Стали известны подробности нападения на медиков «скорой» в Екатеринбурге
Сегодня, 19:00ПроисшествияФото: 1MI
Молодые люди, на вызов которых приехала скорая помощь в Екатеринбурге, рассказали подробности нападения с перцовым баллончиком.

По словам одного из пострадавших, подошел очень пьяный парень, начал проявлять агрессию по отношению к девушке, а затем напал на него и еще одного молодого человека. Избитые вызвали скорую помощь, им пришлось спрятаться в машине. Затем дебошир стал избивать медиков и брызнул перцовым баллончиком в лицо водителю. Врачи вызвали полицию и Росгвардию, которые и задержали нападавшего.

У меня перелом носа, у парня рассечение, его зашивали. Девочке он лицо очень сильно разбил, у нее глаз прямо затек, рассказал избитый екатеринбуржец Е1.

Врач и водитель скорой помощи госпитализированы, у них диагностированы сотрясение головного мозга и химическим ожог глаз.

Напомним, 15 августа молодой человек в Екатеринбурге брызнул перцовым баллончиком в лицо водителю скорой помощи, приехавшему на вызов. По данному факту проводится проверка.

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