Стали известны подробности нападения на медиков «скорой» в Екатеринбурге

По словам одного из пострадавших, подошел очень пьяный парень, начал проявлять агрессию по отношению к девушке, а затем напал на него и еще одного молодого человека. Избитые вызвали скорую помощь, им пришлось спрятаться в машине. Затем дебошир стал избивать медиков и брызнул перцовым баллончиком в лицо водителю. Врачи вызвали полицию и Росгвардию, которые и задержали нападавшего.
У меня перелом носа, у парня рассечение, его зашивали. Девочке он лицо очень сильно разбил, у нее глаз прямо затек, рассказал избитый екатеринбуржец Е1.
Врач и водитель скорой помощи госпитализированы, у них диагностированы сотрясение головного мозга и химическим ожог глаз.
Напомним, 15 августа молодой человек в Екатеринбурге брызнул перцовым баллончиком в лицо водителю скорой помощи, приехавшему на вызов. По данному факту проводится проверка.