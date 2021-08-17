Стали известны подробности нападения на медиков «скорой» в Екатеринбурге

По словам одного из пострадавших, подошел очень пьяный парень, начал проявлять агрессию по отношению к девушке, а затем напал на него и еще одного молодого человека. Избитые вызвали скорую помощь, им пришлось спрятаться в машине. Затем дебошир стал избивать медиков и брызнул перцовым баллончиком в лицо водителю. Врачи вызвали полицию и Росгвардию, которые и задержали нападавшего.