Украли и пытались продать на Avito: похитившие сено у тагильского фермера задержаны

Свыше 176 стогов сена оценивающиеся примерно в 300 тысяч рублей было похищено у сельхозпредприятия «Николо-Павловское» под Нижним Тагилом 16 августа. Похитителей на месте преступления задержали полицейские.

О том, что с полей вывозят заготовленное сено директору фермы сообщили местные жители. Евгений Баторин незамедлительно позвонил в дежурную часть, а в итоге вместе с правоохранителями застал похитителей на месте происшествия. Как рассказал TagilCity.ru руководитель сельхозпредприятия, сено вывозилось при помощи нескольких единиц техники: тракторов и ЗИЛа. Похитителями оказались жители села Николо-Павловское. Корма они успели выставить на продажу через сервис Avito. Видео: Александр Баторин По данному факту в полиции Нижнего Тагила организована проверка. Личность одного из мужчин, участвующих в преступном предприятии, установлена. В данный момент оценивается точная сумма ущерба. Напомним, благодаря бдительности граждан полицейским Нижним Тагила удалось разыскать похищенных из поселка под Нижним Тагилом лошадей и жеребят. Животные в ходе оперативных мероприятий были найдены в Нижней Салде. Похищенные лошади из поселка Висимо-Уткинск под Нижним Тагилом найдены

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter