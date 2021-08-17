Украли и пытались продать на Avito: похитившие сено у тагильского фермера задержаны

Украли и пытались продать на Avito: похитившие сено у тагильского фермера задержаны
Украли и пытались продать на Avito: похитившие сено у тагильского фермера задержаны
Сегодня, 17:41ПроисшествияФото: Александр Баторин
Свыше 176 стогов сена оценивающиеся примерно в 300 тысяч рублей было похищено у сельхозпредприятия «Николо-Павловское» под Нижним Тагилом 16 августа. Похитителей на месте преступления задержали полицейские.

О том, что с полей вывозят заготовленное сено директору фермы сообщили местные жители. Евгений Баторин незамедлительно позвонил в дежурную часть, а в итоге вместе с правоохранителями застал похитителей на месте происшествия.

Как рассказал TagilCity.ru руководитель сельхозпредприятия, сено вывозилось при помощи нескольких единиц техники: тракторов и ЗИЛа. Похитителями оказались жители села Николо-Павловское. Корма они успели выставить на продажу через сервис Avito.

Видео:Александр Баторин

По данному факту в полиции Нижнего Тагила организована проверка. Личность одного из мужчин, участвующих в преступном предприятии, установлена. В данный момент оценивается точная сумма ущерба.

Напомним, благодаря бдительности граждан полицейским Нижним Тагила удалось разыскать похищенных из поселка под Нижним Тагилом лошадей и жеребят. Животные в ходе оперативных мероприятий были найдены в Нижней Салде.

Сюжеты:
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