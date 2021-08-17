Украли и пытались продать на Avito: похитившие сено у тагильского фермера задержаны

О том, что с полей вывозят заготовленное сено директору фермы сообщили местные жители. Евгений Баторин незамедлительно позвонил в дежурную часть, а в итоге вместе с правоохранителями застал похитителей на месте происшествия.
Как рассказал TagilCity.ru руководитель сельхозпредприятия, сено вывозилось при помощи нескольких единиц техники: тракторов и ЗИЛа. Похитителями оказались жители села Николо-Павловское. Корма они успели выставить на продажу через сервис Avito.
По данному факту в полиции Нижнего Тагила организована проверка. Личность одного из мужчин, участвующих в преступном предприятии, установлена. В данный момент оценивается точная сумма ущерба.
Напомним, благодаря бдительности граждан полицейским Нижним Тагила удалось разыскать похищенных из поселка под Нижним Тагилом лошадей и жеребят. Животные в ходе оперативных мероприятий были найдены в Нижней Салде.