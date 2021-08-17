Увела жена: разбивший чужую машину пьяный мужчина разыскивается в Екатеринбурге

Увела жена: разбивший чужую машину пьяный мужчина разыскивается в Екатеринбурге
Увела жена: разбивший чужую машину пьяный мужчина разыскивается в Екатеринбурге
Сегодня, 09:30ПроисшествияФото: Е1.ru
Мужчину, который в пьяном виде разбил чужую машину на парковке во дворе многоквартирного дома, увела с места происшествия супруга. Дебошира теперь пытаются найти владельцы иномарки.

Под руку пьяному екатеринбуржцу вечером 16 августа попался автомобиль Subaru Forester, припаркованный во дворе дома № 101 на улице Бакинских Комиссаров.

Дебошир разбил лобовое и выбил боковые стекла, а затем просто сидел рядом с машиной, пока его не увела за руку жена. Инцидент попал на камеру видеонаблюдения.

В данный момент владельцы иномарки разыскивают повредившего авто. По их данным, мужчина живет неподалеку — в дома в частном секторе, сообщает Е1.

Напомним, в середине августа 2021 года подозреваемые в краже отечественной «шестерки» задержаны в Нижнем Тагиле. Угонщиками оказались молодые люди — жители поселка Баранчинский, двоим из которых еще не исполнилось 18 лет.

Сюжеты:
Екатеринбург
происшествиеавтомобильмужчинапарковкаженаЕкатеринбург
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