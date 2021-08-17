Выпускник тагильского детдома перевел все свои накопления мошеннику

Выпускник тагильского детдома перевел все свои накопления мошеннику
Выпускник тагильского детдома перевел все свои накопления мошеннику
Сегодня, 22:51ПроисшествияФото: 1MI
Свыше 270 тысяч рублей перевел мошеннику, проживающему в Архангельской области, 19-летний выпускник детского дома из Нижнего Тагила.

В феврале 2019 года 27-летний мужчина из Котласа завел несколько аккаунтов в соцсетях и под фальшивыми именами познакомился с тагильчанином, к которому потом вошел в доверие, сообщает пресс-служба прокуратуры Архангельской области. Мужчина обещал, что с его помощью сирота сделает выигрышную ставку на спорт в букмекерской компании. Деньги, которые молодой человек в результате перевел злоумышленнику, он накопил за счет социальных выплат по потере кормильца и стипендии.

Теперь мужчина обвиняется по статье мошенничество. Уголовное дело направлено в суд.

Напомним, в Екатеринбурге мужчина помог своей матери избежать обмана. Телефонные мошенники пытались завладеть ее 1,8 млн рублей, однако уралец забрал у нее телефон.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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